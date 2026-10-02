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Себежанку осудили на 1,5 года за кражу золота на 90 тысяч рублей у соседки

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Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая совершила преступление, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина, воспользовавшись отсутствием соседки по квартире, проникла в квартиру потерпевшей с помощью ключа, откуда из шкатулки похитила ювелирные изделия, причинив соседке ущерб на сумму 90 000 рублей.

Ее признали виновной в совершении кражи и назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденную взяли под стражу в зале суда.

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