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Делегации из десяти регионов приняли участие в фестивале «Женское сердце России» в Пскове

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Окружной этап фестиваля «Женское сердце России» состоялся в Пскове 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Пскова

«Женское сердце России» – это ежегодный Всероссийский фестиваль, который посвящён сохранению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей, укреплению гражданского единства, воспитанию уважения к защитникам Отечества и поддержке семей участников специальной военной операции.

В Псковскую область прибыли делегации из десяти точек страны:
  1. Санкт-Петербурга,
  2. Республики Коми,
  3. Новгородской области,
  4. Калининградской области,
  5. Вологодской области,
  6. Архангельской области,
  7. Ленинградской области,
  8. Мурманской области,
  9. Республики Карелия,
  10. Ненецкого автономного округа.

Свои выступления представила и принимающая сторона — Псковская область.

Особым моментом церемонии стало видеообращение статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ и председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой.

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