Делегации из десяти регионов приняли участие в фестивале «Женское сердце России» в Пскове

Окружной этап фестиваля «Женское сердце России» состоялся в Пскове 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото: администрация города Пскова
«Женское сердце России» – это ежегодный Всероссийский фестиваль, который посвящён сохранению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей, укреплению гражданского единства, воспитанию уважения к защитникам Отечества и поддержке семей участников специальной военной операции.
- Санкт-Петербурга,
- Республики Коми,
- Новгородской области,
- Калининградской области,
- Вологодской области,
- Архангельской области,
- Ленинградской области,
- Мурманской области,
- Республики Карелия,
- Ненецкого автономного округа.
Свои выступления представила и принимающая сторона — Псковская область.
Особым моментом церемонии стало видеообращение статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ и председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой.