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Сочетание благоустройства и исторического наследия Великих Лук оценил экспертный совет Минстроя России

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С рабочим визитом в Великих Луках 2 октября побывали члены экспертного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по формированию комфортной городской среды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города. 

В рамках поездки специалисты посетили объекты благоустройства, ознакомились с их состоянием, особенностями и ролью в формировании комфортной городской среды.

Сопровождали делегацию глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, первый заместитель главы администрации города Виктор Каменский, историк-краевед, депутат Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Белюков.

Одной из точек посещения стал парк «Петровский». Также эксперты побывали на общественной территории на улице Дьяконова, прилегающей к объекту культурного наследия регионального значения «Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941–1943 годах». Особое внимание в ходе визита было уделено сочетанию благоустройства, исторического наследия и сохранению памятных мест города.

Впечатлениями от посещения Великих Лук поделился председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов.

«Город уютный, чистый, все объекты содержатся в отличном состоянии, развиваются. В них соединяются история, культура и благоустройство», — отметил Андрей Максимов.
Рабочая поездка стала возможностью для представителей экспертного совета непосредственно ознакомиться с реализованными в Великих Луках решениями в сфере благоустройства и развития городской среды.
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