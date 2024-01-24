Общество

Эксперты Сбера и власти Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта (AI), состоялась в Великом Новгороде. Её открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото здесь и далее: пресс-служба Сбера

Работа на дизайн-сессии проходила в пяти проектных командах. Каждая из них занималась разработкой идей по использованию AI в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, спорт, транспорт, государственное управление и развитие городской среды. Представители отраслевых министерств Новгородской области совместно с экспертами Сбера изучили способы применения искусственного интеллекта и разработали собственные идеи по цифровой трансформации региона.

Генеративный искусственный интеллект стал одной из главных тем обсуждения. AI способен усовершенствовать государственные сервисы, что приведет к повышению качества и комфорта для пользователей. Благодаря AI возможно внедрение проактивных госуслуг, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, а также создание персонализированных сервисов для них. Искусственный интеллект уже сегодня является важным инструментом для государственных служащих, помогая им решать рабочие задачи более эффективно.

«В прошлом году при активной поддержке правительства Новгородской области мы реализовали ряд знаковых проектов. Среди них – открытие кампуса "Школы 21", запуск строительства университетского кампуса в Великом Новгороде, старт производства умных девайсов от Сбера на территории особой экономической зоны "Новгородская", а также соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Все эти проекты являются ярким подтверждением того, что правительство Новгородской области прилагает большие усилия для содействия инновационному развитию региона. Со своей стороны, мы готовы и дальше делиться опытом и знаниями, чтобы делать жизнь людей комфортнее», - отметил Виктор Вентимилла Алонсо.

«Сегодня мы видим, что инструменты искусственного интеллекта становятся обыденной частью нашей жизни. Уже сейчас эти технологии помогают специалистам всех отраслей, от строительства и здравоохранения до креативных индустрий или транспорта. Они помогают работать с большими массивами данных, принимать выверенные решения с большей скоростью. Для нас главная цель работы с технологиями искусственного интеллекта – повышение комфорта наших жителей в получении различных услуг и сервисов от государства, таких как высокотехнологичная медицинская помощь, общественная безопасность или контроль за уборкой городских пространств», - сказал Андрей Никитин.

Дизайн-сессия по AI-трансформации в Великом Новгороде стала первой в СЗФО в 2024 году. Всего в таких дизайн-сессиях Сбера и правительство российских регионов приняли участие уже более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые должности. В результате их работы отобрано несколько сотен идей для последующей реализации.

Сбер выступает центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.