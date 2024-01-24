Общество

«Анализируй этно»: В Тулу с псковским пряником. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 января. В канун Татьяниного дня ведущая Ольга Миронович пообщалась с одной из знаменитых псковских Татьян. К ней в гости пришла «мастер пряничного чуда» (это официальный титул), автор «мусатовской глазури», хозяйка мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова.

Она рассказала про главное русское лакомство, научила радиослушателей, как правильно разгонять засидевшихся за праздничным столом гостей, и поделилась другими секретами.