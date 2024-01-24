Общество

О программах реабилитации после коронавируса говорили на площадке Штаба общественной поддержки в Пскове

О программах реабилитации после коронавируса говорили на площадке Штаба общественной поддержки в Пскове. Ведущим спикером выступил главный врач Московской городской клинической больницы № 40, известной как «Коммунарка», Денис Проценко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Штабе общественной поддержки, именно он является «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России».

Фотографии предоставлены Штабом общественной поддержки Псковской области

Врачи Пскова присоединились к Всероссийскому онлайн-вебинару. В работе площадки приняли участие главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Вместе с Денисом Проценко вебинар вела Оксана Драпкина, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, российский учёный-медик, академик Российский академии наук, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, член Общественной палаты РФ, член Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

Спикеры напомнили о важности постковидной углубленной диспансеризации, которая реализуется бесплатно для всех, кто перенес ковид, а затем ответили на вопросы коллег из различных регионов страны.

Медики интересовались, какие показатели, прежде всего, необходимо контролировать у пациентов после перенесенного ковида. Эксперты пояснили, что болезнь чаще бьёт по системе гемостаза и способствует образованию тромбов, на втором месте – осложнения на сердце, на третьем – лёгкие и насыщение крови кислородом. Также часто после перенесенного заболевания нарушаются функции печени и почек, обоняния, наблюдается выпадение волос и изменения, которые появляются на коже.

Все участники вебинара, которые хотели задать вопрос специалистам, получили глубокие квалифицированные ответы.

Подводя итог, спикеры подчеркнули, что за время борьбы с ковидом врачи существенно продвинулись в знаниях, и с помощью онлайн-консилиумов готовы оказать методическую и клиническую помощь терапевтам на местах.

«Во время вебинара обсуждались актуальные вопросы по реабилитации и диспансерному наблюдению пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Учитывая важность этого вопроса, мы получили дополнительную информацию. У нас в поликлиниках и в амбулаторном звене проводится углубленная диспансеризация, когда мы обследуем пациентов, которые перенесли ковид, чтобы своевременно диагностировать возможные осложнения или последствия ковида. Задача первичного звена – не допустить осложнений. Было интересно послушать мнение наших ведущих специалистов по этим важным вопросам», – подчеркнула главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая.

«Восстановление после коронавирусной инфекции, особенно перенесенной в тяжелой форме, — задача непростая. Ускорить выздоровление и окончательно почувствовать себя полным сил и готовым к полноценной жизни поможет техника для реабилитации после covid-19 самых различных направлений. В штате нашего учреждения состоят специалисты лечебной физкультуры и три психолога, которые на раннем этапе восстановления после covid-19 могут помочь в части физического и психологического состояния, когнитивных функций, дать рекомендации обратиться к профильным специалистам и работать в тандеме с выданными врачами рекомендации. Психологическая реабилитация после covid-19 позволяет в возможном для каждого темпе вернуться к полноценной жизни и ощутить себя действительно здоровым и полным сил», – подчеркнула главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. Она поблагодарила за приглашение и добавила, что было очень интересно послушать мнение ведущих специалистов.