Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о 50-летии Псковского планетария

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Ключевой темой разговора станет грядущий полувековой юбилей Псковского планетария. 50 лет с момента начала работы учреждения, открывающего псковичам тайны Вселенной, будет отмечаться 11 февраля.

Какие мероприятия будут приурочены к этой дате? Какой путь прошел Псковский планетарий за 50 лет? Какие программы предлагает сегодня посетителям? На эти и многие другие вопросы ответит директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков.