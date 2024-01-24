Общество

Порядка тысячи человек в месяц посещают Псковский планетарий

Порядка 1000-1200 человек посещают Псковский планетарий в месяц. Об этом на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 24 января сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

«Подробная статистика есть за последнее время. За 1,5 года в среднем получается 1000-1200 человек в месяц», – сказал он.

Владимир Колпаков отметил, что наибольший поток наблюдается семь месяцев в году.

«У нас есть специфика. Большая часть посещений - организованные группы школьников и студентов. В учебный год их побольше, летом поменьше. Туристы не так часто заходят, их особо нечем удивить», – заключил он.