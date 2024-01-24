Общество

Подрядчик отделался штрафом в 30 тысяч рублей за срыв срока капремонта поликлиники в Пскове

ООО «Техно Строй» нарушило сроки капитального ремонта Псковской городской поликлиники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Контракт по инициативе заказчика был расторгнут. В связи с этим прокурор города в отношении директора организации возбудил дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Суд, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлек директора подрядной организации к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.