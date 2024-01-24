Общество

Старших по домам в Пскове познакомили с практикой восстановления сил

Семинар для старших по домам состоялся в Штабе общественной поддержки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Активисты домов берут на себя важную миссию, благодаря чему двигается многое в лучшую сторону. Чаще всего они выступают в качестве проводника между жителями многоквартирных домов и официальными инстанциями, решают сложные вопросы, поддерживают и развивают разные практики, а на то, чтобы спросить, как дела у них, что лично их волнует и что им необходимо — ни у кого не хватает ни времени, ни сил. Семинар в штабе общественной поддержки был посвящен как раз этому», - рассказали в отделении партии.

В ходе встречи старшие по домам озвучили проблемы своих домов, обсудили сложности, определили общие проблемы и письменно изложили позиции в своих наказах. Единомышленники и активисты обменялись контактами, поделились мнениями.

«Трудно всем, но есть хорошие примеры, когда люди сами организовываются, создают чаты, управляют своими домами, решают вопросы по капремонту, обустраивают стоянки для автомобилей, детские площадки», - заметили в отделении.

Вторая часть мероприятия была посвящена теме здоровья и активного долголетия.

Координатор встречи — член всероссийской ассоциации ТОС Наталия Мельникова — поделилась секретами, которые помогают восстанавливать силы. «На самом деле много путей, все они связаны с движением и получением энергии. Главное - это дыхание, ходьба и плавные движения гимнастики», - отметила Наталия Мельникова.

Она познакомила участников с практикой восстановления сил и на своём примере продемонстрировала несколько упражнений, посоветовала проникнуться идеей, «когда мы слышим свое тело, созерцаем природу, получаем положительные эмоции».