Общество

Нюанс с монетизацией льгот озвучил Алексей Севастьянов

Нюанс с монетизацией льгот, когда пациенты отказываются от льготных лекарств ради денег, озвучил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов на сессии регионального парламента 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Есть пациенты, которые получают по федеральной льготе лекарственное обеспечение. И они могут не получить лекарство, а могут получить деньги – монетизировать?» - спросил Алексей Севастьянов.

«Могут монетизировать», - ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Они получили деньги, - продолжил парламентарий, - а затем могут обратиться за льготным лекарством, и мы вынуждены из регионального бюджета их обеспечить?»

«Да», - сказала Марина Гаращенко

«Это хитрость пациентов? Или люди вынуждены так делать?» - задал вопросы Алексей Севастьянов.

«Не стала бы комментировать по поводу хитрости. Это право гражданина», - резюмировала Марина Гаращенко.