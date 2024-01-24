Финансирование органов МСУ на осуществление воинского учета согласовали депутаты

Финансирование переданных органам МСУ государственных полномочий по первичному воинскому учёту согласовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Согласно федеральному закону на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, воинский учёт осуществляют местные администрации.
На осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов указанных полномочий из федерального бюджета предоставляются субвенции областному бюджету для последующего направления субвенций соответствующим местным бюджетам.
Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы органами местного самоуправления на иные цели, уточнили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Счётная палата области и уполномоченный исполнительный орган.