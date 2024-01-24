Общество

Принято решение о сокращении состава Общественной палаты Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали решение о сокращении количественного состава Общественной палаты Псковской области с 36 до 21 человека на сессии 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению авторов законопроекта, это позволит оптимизировать расходы и сделать работу общественного органа более эффективной. Предложенные изменения вступят в силу до объявления процедуры по формированию нового шестого состава палаты на 2024 – 2027 годы.

Принцип формирования палаты законопроектом не корректируется: треть членов тайным голосованием избирают депутаты по представлению региональных общественных организаций, треть состава утверждает губернатор, и ещё треть избирают сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.

«Есть положительные примеры, когда сокращение количества переросло в качество. По статистике - большее количество членов Общественной палаты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а во всех остальных - количество меньше. Мы рассматривали разные варианты. Большинство голосов было в пользу 21 члена Общественной палаты», - добавила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.