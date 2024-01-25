Общество

Врач назвал четыре вопроса для выявления алкогольной зависимости

Алкоголь снижает когнитивные способности, поэтому уже зависимые люди не видят в своём поведении признаков болезни и оправдывают его множеством других причин. Об этом рассказал главный врач Тверского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психиатр-нарколог высшей категории Вадим Кочегуров.

Врач подчеркнул, что очень важно знать, как проявляется заболевание, чтобы вовремя самому обратиться к специалисту или побудить своего близкого человека сделать это. Эксперт также отметил, что непризнание больным его болезни рассматривается врачами в качестве одного из клинических проявлений текущего заболевания, пишет RuNews24.

Специалист поделился простым практическим способом проверить себя или любого другого человека на наличие алкогольной зависимости. Для этого нужно ответить всего на четыре вопроса.

«Вопросы очень простые, можно задать их человеку в следующем порядке. Первый вопрос: приходила ли к вам мысль о том, что пора покончить с выпивкой? Второй вопрос: бывает ли критика со стороны окружающих по поводу вашей выпивки? Третий вопрос: было ли у вас плохое самочувствие и чувство вины из-за того, что вы выпивали? И четвёртый вопрос: было ли так, что вы употребляете спиртные напитки с утра, чтобы улучшить своё самочувствие или устранить похмелье?» — перечислил вопросы врач.

По его словам, достаточно двух положительных ответов для того, чтобы возникли подозрения в отношении алкоголизма. В этом случае нужно проконсультироваться со специалистом.