Морозы вернутся в европейскую часть России

Оттепель на Русской равнине развивалась с начала недели – она охватила весь северо-запад страны, и в какой-то момент пробилась даже в Заполярье: в Архангельске столбики термометров поднимались до +2°; +1° в четверг было в Пскове, +2° – в Смоленске. К этому добавились ещё и интенсивные дожди. В результате, почти весь снег на улицах растаял, и случилось некое подобие паводка, сообщает метеоцентр «Фобос».
Слабый плюс накануне отмечался и в Москве. Правда, много снега не растаяло. Более того – выпал свежий: к вечеру около 2 мм. И сегодня сугробы в столице продолжат расти.
В Москве температура в ближайшие дни будет только понижаться: сегодня снег и −2°, к воскресенью не выше −4°. В ночные часы воздух может остывать до −7…−8°.
Следующая волна потепления придет в Центральную Россию во вторник: днём около 0°.