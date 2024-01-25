Общество

Морозы вернутся в европейскую часть России

Оттепель на Русской равнине развивалась с начала недели – она охватила весь северо-запад страны, и в какой-то момент пробилась даже в Заполярье: в Архангельске столбики термометров поднимались до +2°; +1° в четверг было в Пскове, +2° – в Смоленске. К этому добавились ещё и интенсивные дожди. В результате, почти весь снег на улицах растаял, и случилось некое подобие паводка, сообщает метеоцентр «Фобос».

Слабый плюс накануне отмечался и в Москве. Правда, много снега не растаяло. Более того – выпал свежий: к вечеру около 2 мм. И сегодня сугробы в столице продолжат расти.

«Русская равнина с начала недели остаётся во власти атлантических циклонов. И сейчас регион накрывает один из таких вихрей. В тылу циклонической воронки в европейскую часть страны начал поступать холодный воздух, и в ближайшие несколько суток этот процесс приведёт к формированию над средней полосой антициклона. В области его влияния усилится ночное выхолаживание атмосферы. В итоге, уже к воскресенью оттепели покинут большую часть европейской территории. А там, где температура из плюса перейдёт в минус, сформируется гололедица. Выше 0° показания термометров пока останутся только в южных областях, куда очаг высокого давления вытеснит остатки ненастного циклона», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Москве температура в ближайшие дни будет только понижаться: сегодня снег и −2°, к воскресенью не выше −4°. В ночные часы воздух может остывать до −7…−8°.

Следующая волна потепления придет в Центральную Россию во вторник: днём около 0°.