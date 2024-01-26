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Почему нужно переписать портрет княгини Ольги в зале правительства региона, уточнил Дмитрий Месхиев

Портрет равноапостольной княгини Ольги в актовом зале правительства Псковской области представлен со странным выражением лица. Такое мнение озвучил кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Существуют определенные каноны писания святых. Святая княгиня Ольга – равноапостольная, это очень серьезный святой нашей православной церкви, оберегающий наш Псковский регион. Скажу честно, в главном зале Псковской области висит портрет, где княгиня Ольга с довольно странным выражением лица, немножко озлобленным, очень недобрым. Мне кажется, это немного не то, что должно быть. Особенно, когда изображается святой. Я - человек верующий. Я бывал в зале некоторое количество раз с приезжими, многие удивлялись этому странному выражению», - сказал он.

Предложение изменить картину Дмитрий Месхиев озвучил на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 января.

«Может, нужно было сдержаться и не сказать, но с другой стороны это не так сложно. У нас в Пскове есть прекрасные художники, великолепные иконописцы. Можно было бы написать икону меру в меру и там повесить», - заключил он.