Общество

На учете в уголовно-исполнительной инспекции в 2023 году стояли 36 юных псковичей

Совещание, в ходе которого были подведены итоги работы уголовно-исполнительной инспекции за 2023 год, состоялось в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника пенитенциарного ведомства Дмитрия Алексеева при участии представителей отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В режиме видео-конференц-связи присутствовали начальники всех филиалов УИИ региона.

С расширенным докладом об итогах служебной деятельности выступила начальник УИИ Алена Демидова. Внимание присутствующих обратили на соблюдение законности при выполнении обязанностей сотрудниками УИИ, взаимодействие с органами внутренних дел и местного самоуправления, а также реализацию комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений и преступлений в отношении людей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Всего за период 2023 года на учете в УИИ состояло 4422 подучетных лиц разных категорий, из них 36 несовершеннолетних.

В ходе мероприятия проанализировали основные показатели работы филиалов УИИ, рассмотрели вопросы эксплуатации и функционирования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, внедрения и реализация системы пробации, итоги взаимодействия с субъектами профилактики. Также на совещании заслушали руководителей районных филиалов учреждения, которые отчитались по результатам ранее выявленных недостатков работы.

В завершение мероприятия заместитель начальника УФСИН Дмитрий Алексеев поблагодарил сотрудников инспекции за конструктивную работу, призвал обратить пристальное внимание на вопросы, требующие доработки, и обозначил первостепенные задачи и приоритетные направления на ближайший период.