Общество

Студентов в Пскове пригласили на встречу с прокурором

Прокурор Псковской области Андрей Мошков 25 января провел встречу «Диалог с прокурором» со студентами ПсковГУ и курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России в библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе Александр Андреев.

Фото здесь и далее: Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе

Андрей Мошков поздравил студентов и курсантов с их «профессиональным» праздником, пожелал удачного окончания сессии и поделился воспоминаниями о своем студенчестве.

Студенты пообщались с прокурором области на различные темы, например, о становлении в профессии, хобби, поинтересовались тем, как удается совмещать семью и работу.

Учащиеся уточнили возможность получения целевого направления от прокуратуры Псковской области для обучения в профильном институте прокуратуры РФ.

В завершение мероприятия студенты задали вопросы прокурору в формате «блиц-опроса», сделали общие и персональные фотографии.