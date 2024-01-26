Общество

Михаил Ведерников встретился с ветеранами-блокадниками в Пскове

В 80-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с ветеранами-блокадниками, которые в этот памятный день приехали в Псков из разных муниципальных образований. В юбилей Ленинградской Победы вместе собрались единственный проживающий в регионе ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда», Геннадий Василюк, а также обладатели почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Защита осажденного города стала легендарным примером стойкости и мужества ленинградцев не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. Вы сами стали настоящими героями», — обратился глава региона к участникам торжественного мероприятия и поблагодарил их за силу духа.

Особую признательность Михаил Ведерников выразил ветеранам, жителям блокадного Ленинграда за то, что, несмотря на почтенный возраст, они продолжают встречаться с молодежью, рассказывают школьникам о героическом прошлом нашей страны — делают все, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы дети знали всю правду о великих трагических событиях войны.

Михаил Ведерников пожелал ветеранам тепла и заботы со стороны родных и близких. Он также обратил внимание, что правительство области и федеральные власти делают все, чтобы ветераны чувствовали внимание со стороны государства. В регионе реализуется целый ряд мер социальной поддержки, который доводится в полном объеме до каждого. Органы социальной защиты откликаются и на индивидуальные просьбы ветеранов, которые касаются решения бытовых вопросов или оказания медицинской помощи.

В рамках торжественного приема за активное участие в общественной деятельности, личный вклад в патриотическую работу с подрастающим поколением почетной грамотой губернатора Псковской области отмечена председатель региональной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова. Еще трем активистам организации — Алексею Данилову, Роману Кравцову и Ольге Федоровой глава региона вручил благодарственные письма правительства Псковской области.

Все участники торжественной церемонии из рук Михаила Ведерникова получили почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

К поздравлениям в адрес блокадников обратился и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что фашистская блокада Ленинграда — одна из самых трагических, жутких и бесчеловечных страниц в истории Великой Отечественной войны: «Это день памяти и скорби. Хочется сказать спасибо ныне живущим, кто перенес эти нечеловеческие страдания и тем, кто освобождал Ленинград. Низкий поклон и вечная память погибшим ленинградцам и защитникам города. Такие события не забываются!».

Торжественное мероприятие в правительстве Псковской области завершилось праздничным концертом. Для ветеранов прозвучали песни военных лет и песни о войне в исполнении творческих коллективов города Пскова.

Напомним, блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти 900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% — от голода. В Псковской области проживает один ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда», а также 151 ветеран — обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда».