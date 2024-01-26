Общество

Квартирник прошел в Штабе общественной поддержки Псковской области

Квартирник с участием солиста кавер-группы Mary Moon Богданом Скородумовым состоялся в Штабе общественной поддержки Псковской области. Организатором мероприятия выступило Псковское городское местное отделение «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фотографии: Штаб общественной поддержки Псковской области

Молодой псковский музыкант выступил с концертом. В его исполнении прозвучали популярные хиты русского и зарубежного рока. «Юноша обладает необыкновенно мягким тембром голоса и полюбился публике, восхищая гостей своим мастерством и страстью к музыке», - отметили в штабе.

Продюсер группы Mary Moon Константин Вересов отметил, что Богдан Скородумов недавно вошёл в состав группы, но отличается уникальным вокалом. «Сегодня звучала разнохарактерная музыка, никто не отменял и классику жанра, те легенды, которые пели разные поколения и поют до сих пор. Эти песни в исполнении Богдана особенно хороши. Мы таким образом составляли программу, чтобы включить музыку для наслаждения и создать особую атмосферу», - сказал Константин Вересов.

Солист рассказал, что сегодня с удовольствием играл русский рок, который с детства слышал от отца, во время посиделок у костра. Этот квартирник - новый формат мероприятия, в котором принимал участие музыкант. «Когда видишь, что люди начинают подпевать, хлопать, успокаиваешься, становится очень приятно», - отметил Богдан Скородумов.

Своими впечатлениями после мероприятия поделилась представитель молодёжи София Радион. Она подчеркнула, что вечер объединил несколько поколений. «Под конец недели всегда хочется разрядиться, получить приятные эмоции и пообщаться с талантливыми людьми. Несмотря на свой молодой возраст, Богдан - отличный музыкант. Таких людей нужно обязательно поддерживать, что отлично получается на базе Штаба общественной поддержки», - подчеркнула София Радион.