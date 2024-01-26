Общество

Прокуратура добивается сохранения старинной церкви в Плюсском районе

Прокуратура добивается сохранения церкви Дмитрия Солунского 1871 года (объекта культурного наследия регионального значения), расположенной в деревне Ктины Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в Едином государственном реестре прав информация о праве собственности на эту церковь отсутствует, в реестрах федерального и муниципального имущества, имущества Псковской области он не значится.

«Данные обстоятельства препятствуют сохранению памятника культуры от разрушения в связи с невозможностью получения финансовых средств на его реставрацию в рамках реализации государственных программ, оформлению религиозными общинами прав безвозмездного пользования или права собственности на указанный объект», - отметили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура района направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия управления Росимущества и возложении на него обязанности осуществить государственную регистрацию права федеральной собственности на объект культурного наследия.

Требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.