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Псковичка Ольга Алмазная стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ

Сонграйтер, автор-исполнитель, певица, участница конкурсов красоты «Миссис Псков 2013», «Миссис Псков 2017» Ольга Алмазная стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ. Очередной выпуск шоу вышел в эфир сегодня, 27 января.

Источник здесь и далее: ТНТ

Шоу «Конфетка» собирает непрофессиональных музыкантов и помогает их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превращают любую песню в настоящую «конфетку».

Ольга Алмазная представила свою песню и клип «Мужчина сказка». «Это фантастически красиво», - похвалил ее звезда шоу «Конфетка» Гарик Мартиросян после просмотра клипа.

В рамках шоу песню псковички исполнила певица Ани Лорак. По ее мнению, Ольга Алмазная написала потрясающую песню.

Псковичка оценила новое исполнение. «Так проникновенно», - сказала она и напомнила, что ходила на концерт Ани Лорак в Пскове.