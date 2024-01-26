Общество

Бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов отмечает 80-летие

Помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов отмечает 80-летие сегодня, 29 января.

Он родился в городе Валдай Новгородской области. В 1962 году окончил Великолукский техникум железнодорожного транспорта. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «инженер-промтеплоэнергетик».

Трудовая деятельность:

1962 - 1963 - кочегар, помощник машиниста паровоза локомотивного депо, город Великие Луки.

1963 - 1968 - учёба в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТе).

1968 - 1971 - инженер, старший инженер, главный инженер, заместитель начальника дистанции гражданских сооружений на Казахской железной дороге.

1971 - 1973 - заместитель начальника дистанции гражданских сооружений, директор предприятия тепловых сетей, город Гурьев Казахской ССР.

1973 - 1975 - служба в рядах Советской Армии, старший лейтенант. Участие во всесоюзных комсомольских ударных стройках КАМАЗ и БАМ.

1975 - 1978 - начальник ремонтно-строительного управления, город Гурьев Казахской ССР.

1978 - 1980 - заместитель директора по капитальному строительству комбината хлебопродуктов, город Великие Луки.

1980 - 1991 - заведующий отделом строительства и городского хозяйства Великолукского горкома КПСС, первый заместитель председателя горисполкома, первый секретарь Великолукского горкома КПСС.

1991 - 1996 - заместитель директора по капитальному строительству Великолукского завода «Электробытприбор».

Ноябрь 1996 - ноябрь 2000 - первый заместитель Главы Администрации Псковской области. Возглавлял областную комиссию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

1988 - 1993 - избирался депутатом Великолукского городского Совета народных депутатов, депутатом областного Совета народных депутатов.

С ноября 2000 по март 2002 - депутат Псковского областного Собрания второго созыва, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С марта 2002 по март 2007 - депутат Псковского областного Собрания третьего созыва, избран по единому списку избирательного объединения КПРФ. Заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

11 марта 2007 - 2011 - депутат Псковского областного Собрания депутатов четвертого созыва, избран от Псковского регионального отделения КПРФ. Член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по единому избирательному округу от Псковского регионального отделения КПРФ. Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года – депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от Псковского регионального отделения КПРФ. 5 октября 2016 года на первой сессии избран заместителем председателя областного Собрания депутатов.

В апреле 2022 года стал помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

Имеет правительственную награду «За доблестный труд». В апреле 2022 года вышел из КПРФ.