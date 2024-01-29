Общество

Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы сразу каждому третьему работнику в Псковской области

Какие основные тренды будут определять рынок труда Псковской области до 2030 года, выяснила служба исследований hh.ru совместно с аналитиками компании «Яков и партнеры».

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 года, по мнению работников и соискателей.

На данный момент в гибридном формате (с возможностью удаленной работы) в Псковской области уже работают треть опрошенных (28%). В разрезе профсфер в гибридном формате уже сейчас трудятся большинство представителей компаний из таких сфер, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, а также информационные технологии, системная интеграция, интернет. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, 85% респондентов отметили, что знают менее чем о 10% коллег, работающих по такой схеме.

При этом в планах на 2023 года свыше трети респондентов (39%) в Псковской области ожидают увеличения доли сотрудников, работающих в гибридном формате. А каждый второй респондент (55%) считает, что гибридный формат с возможностью работать удаленно, положительно сказывается на эффективности сотрудников. В рост эффективности больше всего верят сотрудники маркетинговых подразделений (66%), а также сотрудники подразделений продаж и обслуживания (65%).

«Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости, дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью. Более трети респондентов считают, что доля сотрудников, работающих в гибридном формате, увеличится к 2030 года, а 50% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию», – подчеркнула главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.