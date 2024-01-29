Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Сто лет спустя: не пора ли убрать тело Ленина из мавзолея и предать его земле?
- Директива Минкульта: надо ли вгонять театральные постановки в рамки традиционных ценностей?
- Парламентская дискуссия про льготные лекарства и сокращение Общественной палаты – областные депутаты провели январскую сессию.
- Готовь телегу зимой: 150 млн на подготовку коммунальной инфраструктуры области к зиме выделено уже сейчас.
- Спите спокойно: с 25 по 30 января в ночное время в Псковской области практически не работает мобильный интернет – что это значит?
- Кадровый «сквозняк» в псковской молодежке: уход Кристины Луневой и перемещение Алеси Михачевой.
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.