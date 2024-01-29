Общество

Глава псковской Росгвардии принял участие в Военном совете СЗФО

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов принял участие в Военном совете Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Санкт-Петербурге под руководством заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Воробьева состоялось заседание Военного совета Северо-Западного округа Росгвардии, в котором приняли участие командующий округом Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и его заместители, командиры воинских частей и начальники территориальных управлений, дислоцированных в 11 регионах Северо-Запада.

Также в режиме видео-конференц-связи участвовали генералы и офицеры центрального аппарата Росгвардии. На заседание были приглашены первый заместитель военного прокурора ЗВО полковник юстиции Игорь Афиногенов, руководитель военного следственного управления СК России по ЗВО генерал-лейтенант юстиции Евгений Евтушевский, председатель 1-го Западного окружного военного суда Дмитрий Кувшинников.

В ходе Военного совета генерал-лейтенант Алексей Воробьев заслушал доклады должностных лиц, подвел итоги служебно-боевой деятельности округа и обозначил приоритетные задачи по обеспечению общественной безопасности в ходе проведения выборов президента Российской Федерации.

В ходе заседания в соответствии с указом президента Российской Федерации генерал-лейтенант Алексей Воробьев вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся при проведении специальной военной операции.