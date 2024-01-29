Общество

Власти Пскова рассматривают возможность финансировать стерилизацию животных в приютах

Вопрос о целевом финансировании чипирования и стерилизации животных силами организаций «Зоозащита» и «Шанс» рассматривают в администрации Пскова. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Ежегодно зоозащитники Пскова на средства пожертвований стерилизуют и чипируют более 600 животных. Нагрузка серьезная, ведь, помимо этого, необходимо ежемесячно изыскивать финансы на содержание животных в приютах, оплату коммунальных услуг», - обозначил проблему Борис Елкин.

29 января градоначальник встретился с зоозащитниками и поблагодарил их за неравнодушие и очень нужную для города работу.

«Обсудили, чем администрация может помочь приютам. В дополнение к субсидиям, которые ежегодно выделяем социально-ориентированным организациям, рассматриваем вопрос о целевом финансировании чипирования и стерилизации животных силами организаций "Зоозащита" и "Шанс". Это значительно снизит финансовую нагрузку и внесет вклад в решение проблемы безнадзорных животных», - заметил Борис Елкин.

Также планируется наладить взаимодействие между приютами для животных и муниципальным центром добровольчества. «Это позволит зоозащитным организациям быстрее находить волонтеров, а нам – поощрять граждан за их помощь и добрые дела», - пояснил глава Пскова.