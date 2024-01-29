Общество

Открытый показ фильма «Вызов» состоялся в Пскове

Открытый показ фильма «Вызов» состоялся в избирательном штабе Псковской области 29 января. На просмотр фильма пригласили молодёжь Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: избирательный штаб Псковской области

«Выбор для просмотра именно этого фильма был связан с тем, что исполнительница главной роли Юлия Пересильд - наша землячка. Фильм в прокате произвел настоящий фурор, поэтому было решено провести открытый просмотр с последующим обсуждением», - рассказали в штабе.

Отмечается, что фильм получил положительные отклики молодежи. Трое из пришедших на показ уже смотрели этот фильм ранее, но пришли вновь.

«Очень известный фильм, который побил все рекорды по сбору в кинотеатрах. Наша землячка снималась в главной роли фильма и была на реальных съёмках в космосе», - отметила зритель Анна, посмотревшая фильм сегодня впервые.

«Персонаж Пересильд доказывает всем присутствующим в кадре, да и зрителям, что женщины не только могут варить борщ на кухне, но и выполнять сложные обязанности, как в данном случае операция в невесомости на МКС», - заметила Екатерина после просмотра.