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Историю погибшей от рук карателей псковички Тамары Хитровой запечатлели на мемориале под Гатчиной

Мемориальный комплекс «Мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны» открыли под Гатчиной 27 января президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Каждая скульптура на барельефе - это история одной трагедии, образы созданы на основе документов и фотографий. Трагедия маленькой девочки Тамары из деревни Ланёва Гора Псковского района, которую убили эстонские каратели, запечатлена в одной из фигур.

Фигурка Тамары в ряду барельефов – четвертая справа. Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области, мемориальный комплекс открыли в деревне Зайцево Гатчинского района. В годы войны здесь были многочисленные лагеря для военнопленных и детские донорские концентрационные лагеря.

Авторы проекта - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. В центре – стела, на ее вершине – фигура матери с детьми. По периметру их окружают 150 скульптурных барельефов. Один из них создан по фотографии псковской девочки Тамары Хитровой.

На фото: Галина и Тамара перед войной

Тамара Хитрова родилась в 1937 году. Жили Хитровы в деревне Ланева Гора Псковского района. В начале войны отец ушел на фронт, осталась Евдокия Хитрова с двумя дочерьми – Галиной, которой тогда исполнилось 8 лет, и четырехлетней Тамарой. Евдокия была беременна. 2 января 1942 года на свет появился сын Михаил.

«22 октября 1943 года в районе деревни Ланева Гора Псковского района партизаны устроили засаду на автоколонну 37-го полицейского батальона, сформированного из эстонцев. Была взорвана машина, погибло несколько человек. Через несколько часов в деревню прибыли каратели 1-й и 3-й роты 37-го батальона и учинили расправу над ни в чем не повинными мирными жителями. Они согнали людей в центр деревни и стали допрашивать их о партизанах, а затем повели по домам», - рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Детали о той трагедии можно восстановить по архивным документам.

Каратели выбили стекла в доме Хитровых, затем вошли внутрь. Евдокия села на лавку, на руках был Миша, перед матерью стояла Тамара, Галина пряталась за мамой. Вошедшие открыли очередь из автомата. Миша и Тамара погибли на месте. Евдокия Хитрова была ранена. Каратели торопились и не стали проверять, живы или нет хозяева дома. Вышли на улицу, чтобы замести следы своих кровавых преступлений – один за другим в деревне вспыхивали дома. Пламенем был охвачен и двор Хитровых. Истекающей кровью матери удалось вытащить на улицу перепуганную до смерти старшую дочь – им удалось спастись.

Теперь символом этой трагедии псковской семьи на мемориале в Гатчине станет фигурка маленькой девочки Тамары. Материалы о семье, фотоснимки Хитровых на этапе работы над проектом передали его авторам сотрудники Государственного архива Псковской области.

Добавим, с инициативой создания мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.