Общество

Великолучан приглашают на службу в полицию

На ряд должностей в ОМВД России по городу Великие Луки требуются кандидаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает кандидатов на должности:

полицейского,

полицейского (водителя) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,

инспектора ДПС,

полицейского (водителя) патрульно-постовой службы,

дознавателя,

следователя,

участкового уполномоченного полиции.

«Лица, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Им предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, различные виды материального поощрения, возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Кроме того, сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках», - уточнили в ведомстве.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства следует обращаться в подразделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская 14, кабинет № 322.