Великолучан приглашают на службу в полицию

На ряд должностей в ОМВД России по городу Великие Луки требуются кандидаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
ОМВД России по городу Великие Луки приглашает кандидатов на должности:
«Лица, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Им предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, различные виды материального поощрения, возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Кроме того, сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках», - уточнили в ведомстве.
Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.
По вопросам трудоустройства следует обращаться в подразделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская 14, кабинет № 322.