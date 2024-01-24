Общество

Путин дал старт Году семьи в России на форуме «Родные — любимые»

Президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России. Торжественная церемония прошла в рамках закрытия Всероссийского форума «Родные — любимые» на Международной выставке-форуме «Россия». Ее участниками стали семейные династии из всех регионов страны, в том числе семья Герасимовых, несколько поколений которой представляли Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Россия — это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными», — подчеркнул глава государства.

Ключевым событием дня стало зажжение Всероссийского семейного очага «Сердца России».

Огонь на выставку привезла чета Терентьевых из Мурома Владимирской области — родины православных святых князя Петра и княгини Февронии, которые являются покровителями семьи.

Честь зажечь «Сердце России» предоставили паре из Республики Крым, отпраздновавшей рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет.

От семейного очага пламя разошлось еще на 12 лампад, которые династии доставят в столицы округов и республик России. И уже оттуда частичка «Сердца России» попадет во все регионы. В том числе и в Псковскую область.

Всероссийский форум «Родные — любимые» — первое официальное мероприятие Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Это пространство для объединения семейных династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей.

Все члены псковской семьи Герасимовых неразрывно связаны с творчеством, любовью к инструментальной музыке и пению. Именно поэтому Герасимовы представили в Москве музыкальные традиции региона. Площадкой для выступления семейного ансамбля стал стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Традиционные псковские наигрыши на валторне и гуслях в исполнении детей, а также вокал взрослых не оставили посетителей ВДНХ равнодушными. Семейным концертом Герасимовы покоряли и семейное шоу талантов конкурса «Династии России».

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.