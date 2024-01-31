Александр Борисов: 31 января 1942 года – этот день навсегда останется в истории Куньинского района

С 82-й годовщиной освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил горожан заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.
Он напомнил, что память о героях Куньинской земли Николая Докучаева, Павла Лобова и Федора Егорова, память об их подвигах и героизме в годы Великой Отечественной войны увековечена в названиях улиц поселка.
«Как руководитель регионального отделения РВИО и уроженец Куньинского района, хочу выразить свою глубокую благодарность всем тем, кто внес свой вклад в борьбу за освобождение нашей земли, тем, кто восстанавливал Куньинскую землю в послевоенные годы», - заключил Александр Борисов.