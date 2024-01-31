Общество

Александр Борисов: 31 января 1942 года – этот день навсегда останется в истории Куньинского района

С 82-й годовщиной освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил горожан заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.

«Сегодня мы отмечаем 82-ю годовщину освобождения моего родного края от немецко-фашистских захватчиков. 31 января 1942 года – день, который навсегда останется в истории Куньинского района. Благодаря мужеству и непоколебимой воле советских солдат и офицеров, Кунья была освобождена в числе первых районов Псковщины», - приводит его слова Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО

Он напомнил, что память о героях Куньинской земли Николая Докучаева, Павла Лобова и Федора Егорова, память об их подвигах и героизме в годы Великой Отечественной войны увековечена в названиях улиц поселка.

«Как руководитель регионального отделения РВИО и уроженец Куньинского района, хочу выразить свою глубокую благодарность всем тем, кто внес свой вклад в борьбу за освобождение нашей земли, тем, кто восстанавливал Куньинскую землю в послевоенные годы», - заключил Александр Борисов.