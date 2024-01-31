Общество

Как гипертоникам пережить магнитные бури, рассказали врачи

Врачи рассказали о нескольких простых способах пережить магнитные бури. В первую очередь, отметили они, воздействие магнитных бурь ощущают гипертоники, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые, беременные, а также маленькие дети.

Поэтому в это время особенно высок риск инфаркта и инсульта, пишет RuNews24.

Чтобы минимизировать воздействие магнитных бурь, врачи рекомендовали соблюдать принципы правильного питания, следить за качеством сна, а также избегать стрессовых ситуаций. При этом важно отказаться от вредных привычек.