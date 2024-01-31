Общество

Михаил Ведерников: Европейские сотовые операторы плевали на правила

О проблемах с мобильной связью в Псковской области губернатор Михаил Ведерников рассказа на заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Россия на связи: развитие инфраструктуры связи в субъектах Российской Федерации».

«Одна из проблем – это санитарные правила в сфере электромагнитного излучения. У нас в России допустимая норма не менялась с 1964 года, может и дольше, но более ранние документы на сегодняшний день не оцифрованы. Для примера – в США и Европе допустимый предел в 10 раз выше», – доложил Михаил Ведерников.

Это приводит не только к тому, что российские станции существенно слабее, но и к тому, что в некоторых районах иностранные станции наглухо забивают сигнал.

«Нужно найти возможность пересмотреть действующие санитарные нормы, хотя бы в сельской местности приграничных территорий. Псковская область готова выступить здесь пилотным регионом», – рассказал губернатор.

Он отметил, что данный вопрос зреет уже десятилетия.

«Фактором перебивания нашего сигнала операторами недружественных стран является безоговорочное исполнение с нашей стороны всех подписанных соглашений по использованию частот в приграничных районах. Исполнение данных соглашений контролируется Роскомнадзором. Я хочу сказать, что европейские операторы, в свою очередь, на эти требования просто плевали и уже давно не обращают на них внимание и не соблюдают. В Пскове, в 50 километрах от границы, при определенных условиях автоматически ловится сигнал европейских операторов, осуществляются вызовы, людям приходят счета», – указал псковский губернатор.

Данные счета можно оспорить, но для людей «это тоже лишняя головная боль». Соответственно, передача данных используется по каналам недружественных операторов, а это вопрос не только комфорта, но и национальной и информационной безопасности, продолжил глава региона.

«На наш взгляд, правильным решением в этой ситуации было бы приостановить исполнение соглашений по использованию частот в приграничных районах. Не нужно надевать на себя такой хомут. Наши соседи в одностороннем порядке если не разорвали, то просто перестали выполнять соглашения. Если есть весомые причины, по которым так делать нельзя, о которых мы не знаем, - дать поручение Роскомнадзору не штрафовать за нарушение этой нормы наших отечественных операторов», – добавил Михаил Ведерников.