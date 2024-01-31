Общество

Помочь воссоздать памятник советскому воину Алеше предлагают псковичам

Патриотическую акцию «Спасти "Алешу"» запустили в России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции всем желающим предлагают объединиться и воссоздать на территории РФ монумент советскому воину-освободителю «Алеше» аналогичный памятнику в болгарском городе Пловдив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Каждый желающий может принять участие и помочь в возведении памятника. Участие в акции полностью добровольное. Имена всех благотворителей будут выгравированы в основании нового монумента. Также все участники будут награждены благодарственными письмами.

Все вопросы по участию можно направлять на электронную почту: blago-konkurs@mail.ru.

Более подробную информацию об акции, порядок участия — можно найти на просветительском интернет-портале, который будет запущен специально к 80-летию Победы.

Напомним, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в следующем 2025 году.