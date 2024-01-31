Общество

Интерес псковичей к онлайн-шопингу с начала января вырос на 70%

Жители Псковской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МегаФон.

Фото: МегаФон

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на 15% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года жители Пскова интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился почти в 1,5 раза.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у Мегамаркета, трафик на него в январе вырос более чем в 17 раз. Интерес жителей Пскова к Ozonповысился на 41%, к Wildberries – на 81%. Жители области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 195%.

«Всероссийский тренд на использование онлайн-платформ и интернет-магазинов для приобретения всевозможных товаров набирает рост и в Псковской области. Все больше псковичей осуществляют покупки в любом месте в любое удобное время, в том числе и благодаря развитию в регионе зоны покрытия и увеличению скорости мобильного интернета. Учитывая пожелания абонентов, проводим необходимые работы на инфраструктурных объектах, постоянно модернизируем телеком инфраструктуру. Только за 2023 год мы построили и модернизировали около 70 базовых станций, расположенных в разных районах области, в том числе отдаленных»,- отметил директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.