Общество

Поролон-шоу и презентация автомобиля пройдут на семейном празднике в псковском ТЦ

Семейный праздник, в рамках которого состоится презентация семейного автомобиля года, пройдет в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове 3 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«В программе праздника развлечения как для взрослых, так и для детей — аквагрим, ростовые куклы, поролон-шоу, выступления артистов и розыгрыши призов и подарков. Центральным событием станет презентация бюджетного семейного автомобиля!» - анонсировали мероприятие в ТРК.

Мероприятие начнется в 15.00.

«Присоединяйтесь к бесплатному семейному празднику!» - призвали псковичей и гостей города в «Акваполисе».