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Машинист тепловоза в городе Дно дал взятку 8 тыс. рублей и получил штраф 75 тыс. рублей

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Мировой судья судебного участка №5 Дновского муниципального округа рассмотрел уголовное дело за мелкое взятничество в отношении машиниста тепловоза из города Дно. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, обвиняемого ранее уже судили в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взятничество: если человек получил или дал лично, либо через посредника сумму не превышающую 10 тысяч рублей).

Суд установил, что подсудимый, являясь машинистом тепловоза филиала ОАО «РЖД», с целью получения личной выгоды в виде повышенного размера заработной платы за дополнительно отработанные рабочие часы в составе локомотивной бригады, перечислил нарядчику денежные средства в размере восьми тысяч рублей.

На судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме.

⚖Суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей с конфискацией в доход государства мобильного телефона, используемого для перечисления денежных средств.

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