ЛДПР объявила сбор подписей под обращением к президенту за реальную поддержку семей в РФ

ЛДПР объявила о старте всероссийской подписной кампании в поддержку обращения к президенту России о необходимости пересмотра государственной семейной политики, в ходе которой партия намерена собрать миллион подписей жителей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: ЛДПР

Как отмечают в ЛДПР, партия получила множество обращений, в которых семьи жаловались на невозможность приобрести свое жилье, трудности с получением положенных пособий, качество и доступность медицины. Людям приходится считать каждую копейку и воевать с бюрократией за получение помощи, которая сегодня гарантируется законом, заметили в отделении.

«Мы запускаем подписную кампанию, потому что хотим, чтобы наши голоса услышал президент: мы хотим сказать, что поддержка семьи нуждается в корректировке и должна перестать быть формальностью, а превратиться в реальность. Реальные проблемы — обеспечение жильем, трудности с получением пособий и необоснованные отказы в матпомощи, низкий уровень жизни семей с детьми — так и остаются нерешёнными. Главная наша цель — донести до президента просьбы миллионов семей, которые устали от пустых обещаний. Мы предлагаем конкретные шаги: «народную ипотеку» под 3%, отмену формальных критериев при назначении пособий, выплату заработной платы родителям, которые воспитывают детей и не могут работать. Впереди — большая работа по всей стране. Будем встречаться с людьми, фиксировать каждую историю, чтобы голос каждого был услышан и учтён. Каждая подпись — это шаг к тому, чтобы поддержка семьи стала не привилегией, а нормой», — сказала первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании, руководитель Федерального избирательного штаба ЛДПР Мария Воропаева.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в преддверии начала подписной кампании представители ЛДПР во всех регионах страны вышли на одиночные пикеты в поддержку российских семей, чтобы напомнить о том, что миллионам людей сегодня нужны не красивые обещания раз в год, а государственная политика, предоставляющая помощь каждому родителю и ребенку в России вне зависимости от региона проживания и уровня достатка.