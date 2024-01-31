Общество

Пациенту с катарактой восстановили зрение в псковской областной больнице

Операцию пациенту с катарактой провели в Псковской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«Пациент молодого трудоспособного возраста поступил в офтальмологическое отделение Псковской областной клинической больницы. Был поставлен диагноз: катаракта, сложный миопический астигматизм», - рассказали в больнице.

Катарактой называют частичное или полное помутнение хрусталика - естественной оптической линзы человеческого глаза, пояснили специалисты.

«Для эффективной работы пациенту необходимо зрение на все расстояния – вдаль, вблизи и на среднее расстояние (например, для работы с компьютером). Была выполнена операция: факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы Alcon. Такая линза корригирует астигматизм и позволяет видеть на всех расстояниях», - поделились в учреждении.

Операцию провела офтальмолог Ольга Антонова.

На следующий день проверка показала остроту зрения 1.0 вдаль и 1.0 вблизи.