Общество

Начинается видеотрансляция брифинга о миграционных процессах в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга об итогах работы управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за 2023 год, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Сколько в прошлом году на территорию псковского региона прибыло иностранцев и лиц без гражданства и сколько человек выехало? Из каких стран чаще всего приезжали в Псковскую область в прошлом году и с какой целью? Как в регионе обстоят дела с трудовой миграцией? Как за год изменилась статистика нарушений миграционного законодательства?

На эти и многие другие вопросы, касающиеся миграционных процессов, ответит начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.