Общество

Администрация Псковского района взяла в собственность памятник на острове Залита

Псковский районный суд удовлетворил исковые требования администрации Псковского района о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества – «Памятник – маяк героям гражданской войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

«Данный объект недвижимости не значится в реестре имущества, находящегося в собственности Псковской области, в реестре Федерального имущества, а также в реестре муниципального имущества Псковского района, инвентаризация указанного объекта не проводилась», – отметили в пресс-службе судов.

Памятник-маяк героям гражданской войны (1968 года) расположен на острове имени Залита.