Общество

Поток мигрантов в Псковской области вырос на 4%

242 955 иностранцев въехали в Россию через пункты пропуска в Псковской области в 2023 году, что на 4% больше, чем в 2022 году. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«У нас регион приграничный, мы граничим с тремя государствами, поэтому миграционная обстановка в регионе определенно складывается в связи с данной спецификой. В 2023 году через пункты пропуска в регионе, а их у нас 11, въехали 242 955 иностранцев, что на 4% больше, чем в предыдущем году», - сказал Юрий Федоров.

40 779 человек встали на миграционный учет в Псковской области. В основном это граждане Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Украины, Эстонии и Латвии. 28,4% из них приехали в регион с целью трудовой деятельности.