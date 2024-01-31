Поток мигрантов в Псковской области вырос на 4%

242 955 иностранцев въехали в Россию через пункты пропуска в Псковской области в 2023 году, что на 4% больше, чем в 2022 году. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
40 779 человек встали на миграционный учет в Псковской области. В основном это граждане Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Украины, Эстонии и Латвии. 28,4% из них приехали в регион с целью трудовой деятельности.