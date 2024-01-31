Общество

Военную драму посмотрели на общеколледжном классном часу в Пскове

Мероприятия, посвящённые памяти жертв нацизма, Холокоста, а также героев Сопротивления, состоялись 29 и 31 января в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Этой трагической теме был посвящён показ литературно-музыкальной композиции «Страницы блокадного Ленинграда», подготовленной студентами специальности «Социально-культурная деятельность» под руководством мастера курса Людмилы Рюхиной.

Выступление прошло в рамках общероссийского цикла «Разговоры о важном».

На общеколледжном классном часу состоялась демонстрация фильма К. Хабенского «Собибор». Эта военная драма вызвала живой отклик у студентов первых курсов, которые после просмотра картины активно делились своими впечатлениями и отвечали на вопросы модератора, рассказали в колледже.

Напомним, День памяти жертв Холокоста - 27 января. Это дата, которая ознаменует освобождение советскими войсками в 1945 году нацистского концентрационного лагеря Освенцим. В 2005 году этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.