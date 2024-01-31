Общество

Александр Козловский исполнил мечту юного печерянина посетить полигон 76-й дивизии

Мечту подростка Корнелия из Центра помощи детям Печорского района исполнил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Вместе с моими помощниками исполнили мечту еще одного подростка. Корнелий из Центра помощи детям Печорского района на Новый год загадал посетить полигон 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Шар с его письмом я снял с "Ёлки желаний"», - рассказал Александр Козловский.

1 февраля Корнелий вместе со своими товарищами побывал на полигоне псковской дивизии. Ребята получили возможность пострелять из автомата Калашникова, снайперской винтовки, пулемета и других видов оружия. Кроме того, бойцы показали подросткам, как управлять квадрокоптером.

После полигона ребята посетили выставку оружия, перекусили в полевой кухне. А затем отправились в музей дивизии, где познакомились с историей 76-й дивизии, подвигом десантников 6-й роты.

«Благодарю командование дивизии за теплый прием! Этот день, уверен, навсегда останется в памяти воспитанников Печорского центра помощи детям», - заключил Александр Козловский.