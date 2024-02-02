Ресурсный центр поддержки пожилых людей начал свою работу в Пскове

Пожилые жители Пскова и области могут получить комплексную поддержку, обратившись в Ресурсный центр «Помощь рядом», сообщили Псковской Ленте Новостей в ресурсном центре.
Сотрудники Ресурсного центра окажут обратившимся всестороннюю консультативную поддержку, при необходимости - личное сопровождение в необходимые учреждения.
Помимо этого, пожилые люди смогут получить следующие меры поддержки:
«Своей задачей мы ставим создание системы "единого окна", где пожилой человек получает комплексную поддержку и, при необходимости, "дорожную карту", чтобы понимать, как действовать дальше», – рассказали в ресурсном центре.
Получить помощь пожилые люди могут, обратившись по адресу: Советская, 15 (здание облсовпрофа), кабинет 19. Часы работы: понедельник, среда, пятница 10.00-14.00; вторник, четверг 14.00-17.00. Контактный телефон: 8(8112) 20-10-47.