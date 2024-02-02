Общество

Мемориальные доски в память о героях СВО открыли на фасаде здания Родинской школы

Мемориальные доски в память о героях СВО открыли на фасаде здания Родинской средней школы Псковского района. Об этом глава района Наталья Федорова рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащих собрались родственники и близкие друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики, юнармейцы.

«Андрея Ануфриева и Максима Степанова в школе хорошо помнят – здесь ребята выросли и возмужали. Сегодня коллектив школы – и педагоги, и учащиеся, – вместе с родными и близкими делит горечь утраты. Выпускники Родинской школы, Андрей и Максим, проявили себя как мужественные защитники Родины, до конца выполнили свой солдатский долг», - отметила Наталья Федорова.

Андрей Ануфриев попал в зону СВО по мобилизации, после прохождения обучения. «Добросовестно выполнял воинские обязанности. Андрей погиб в бою в окрестностях села Муром Шебекинского района Белгородской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). Максим Степанов на фронт пошел добровольцем, после прохождения срочной службы в армии. Его жизнь оборвалась в бою под Кременной. Посмертно Максим стал кавалером ордена Мужества», - продолжила глава района.

«После открытия мемориальных память наших воинов почтили минутой молчания. Светлая память Героям! Благодаря таким людям над нами сегодня мирное небо!» - добавила Наталья Федорова.