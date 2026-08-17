«Постскриптум»: Госдума без «Яблока» и проблемы псковского здравоохранения

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

«Дело Шлоберга»*: Гособвинение запросило для зампреда «Яблока» 12 лет и 1 месяц колонии — каким будет приговор суда?

Проблемы псковского здравоохранения;

Опять без «Яблока»: Верховный суд РФ снял партию с выборов в Госдуму;

«Не рубите, мужики!»: глава Пскова остановил спил деревьев в сквере у гостиницы «Рижская»;

Насколько эффективен механизм наблюдения на выборах? Эту и другие темы обсудим в политическом блоке с с нашим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга