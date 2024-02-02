Общество

Сотрудники псковского УФСИН помогли раскрыть почти 400 преступлений в 2023 году

Расширенное заседание коллегии по подведению итогов оперативно–служебной и производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности за 2023 год и определению приоритетных задач на 2024 год состоялось в управлении ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В своем докладе начальник областного пенитенциарного ведомства, полковник внутренней службы Алексей Емельянов отметил, что основными задачами в прошедшем году были обеспечение надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, подбор, расстановка и закрепление профессионально подготовленных кадров, способных эффективно работать в современных сложных условиях. Обеспечивалось оказание медицинской помощи осужденным, подозреваемым, обвиняемым в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Также начальник управления подчеркнул, что в отчетном периоде достигнуты положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами. Так, в отчетном периоде оказано содействие в раскрытии 396 преступлений, из них 24 преступления прошлых лет, 188 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 119 – по линии незаконного оборота наркотиков и изъятии 25,6 кг наркотических средств.

Благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась стабильной и управляемой. Не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особо учитываемых преступлений, совершенных осужденными. Уровень злостных нарушений, допущенных осужденными, уменьшился на 37 % в расчете на 1 тыс. человек.

Одним из приоритетных направлений регионального УФСИН по-прежнему является развитие производственного сектора, привлечение осужденных к труду. В результате взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и муниципалитетами в 2023 году заключено договоров (контрактов) на общую сумму более 9 млн рублей при плановом показателе 4,9 млн, доля осужденных привлеченных к труду, увеличилась на 22 %, в том числе на 7 % возросло количество осужденных, имеющих исполнительные листы.

По итогам 2023 года на территории области дополнительно создано 101 место для отбывания наказания в виде принудительных работ. Благодаря совместной конструктивной работе с аппаратом правительства Псковской области и региональным Минюстом при активном участии предпринимательского сообщества в 2024 году этот курс будет продолжен.

Также с начала текущего года вступил в силу Федеральный закон от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Региональным ведомством во взаимодействии с правительством региона и иными субъектами пробации будут предприняты все необходимые меры для его реализации.

В рамках коллегии прозвучали выступления приглашённых лиц, которые озвучили вопросы, возникающие в процессе взаимодействия, выработали совместные мероприятия по повышению эффективности деятельности УИС региона. В свою очередь руководство УФСИН заверило присутствующих, что направления, требующие особого внимания, взяты на контроль, стоящие перед ведомством задачи будут выполнены, тесное сотрудничество с представителями общественности, способствующими открытости и совершенствованию уголовно-исполнительной системы, сохранится.

Кроме того, были заслушаны доклады заместителей начальника УФСИН, ряда служб и руководителей исправительных учреждений. В рамках работы коллегии сотрудникам, достигших положительных результатов, вручены ведомственные награды.

В работе коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов, начальник регионального управления Минюста России Николай Околеснов, заместитель руководителя областного СУ СК России Дмитрий Егоров, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, председатель региональной ОНК Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев.