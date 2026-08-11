Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами: по итогам января–июня 2026 года их продажи в торговых сетях выросли в среднем на 10–40% год к году, рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Рост наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления.

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Ретейлеры расширяют ассортимент за счет товаров, которые еще несколько лет назад оставались нишевыми: сухариков со вкусом кимчи, семечек с азиатскими пряностями, пельменей с соусом том-ям, газировки с личи, холодного чая с манго и растительного молока с ароматом сакуры.

Увеличение спроса на азиатские продукты подтверждают крупнейшие ретейлеры. В гипермаркетах «Ленты» продажи таких товаров в первом полугодии увеличились на 16% год к году, рассказал ее представитель. В X5 объем продаж азиатской готовой еды за тот же период вырос на 23%. В «Ашане» продажи детокс-чая увеличились на треть, холодного чая со вкусом манго — на 87%, а чая с малиной — на 59%, сообщил его представитель.

Растет и спрос на необычные сладости. В «Ленте» их продажи в январе–июне увеличились на 10%. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями — например, с вишней и перцем, солью и карамелью, а также с матчей, рассказал представитель сети.

В ассортименте ретейлеров появляются и более экзотические вкусы. Россияне стали чаще покупать мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне или горгонзолой, фруктовый лед с солеными огурцами и пломбир со вкусом пива, отметил Станислав Богданов.

Еда становится для потребителей способом приобщения к мировой культуре, говорят эксперты. Покупатель видит новые сочетания в социальных сетях, у блогеров и в ресторанных меню, а затем ищет их в магазине, объяснил Станислав Богданов.

Основными покупателями необычных сладостей становятся зумеры и представители поколения «альфа» в возрасте от семи до 25 лет, отметил представитель «Ленты». Для них такие продукты, по его словам, стали частью молодежной поп-культуры, связанной в том числе с аниме, дорамами и K-pop, пишут «Известия».

Еще одним фактором роста стал спрос на доступные удовольствия, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. Потребитель может сокращать крупные расходы, но при этом не отказываться от небольших эмоциональных покупок, согласился гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Необычный вкус делает привычный перекус более ярким и запоминающимся, что позволяет привнести эмоции в повседневную рутину, добавил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.